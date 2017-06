12 Schauspieler machen sich auf, um in 90 Minuten die Welt zu retten. Schauspieler und Musiker aus der Republik Moldau und Deutschland, Frauen und Männer, Spezialisten in ihrem Fach, Einzelgänger und Underdogs haben sich für dieses Projekt zusammengeschlossen. Sie wollen die Bewohner des „Global Village“ vor Geopolitik und Terror, neoliberalen Ökonomien und Industrialisierung 4.0, vor den modernen Kriegern, den Populisten und Krisentreibern verteidigen. Um zu zeigen, wie das geht, spielen sie Die glorreichen Sieben. Als einsame Revolverhelden entscheiden sie sich entgegen jeder Vernunft, ein mexikanisches Dorf zu verteidigen, das jedes Jahr aufs Neue von Räubern ausgeplündert wird. 12 Schauspieler aus Ludwigsburg, Berlin, Burghausen, Chişinău und Bukarest stellen sich die Frage, was sie mit ihrem Beruf, mit ihrem Leben anfangen wollen. Was dabei herauskommt, ist ein spannender Abend, der 12 Westernepisoden zeigt, 12 Leben erzählt und die Frage zu beantworten versucht, was eigentlich Politik sein sollte: die Einmischung des Einzelnen in unser Gemeinwesen.

Am 8. und 9. Juli im Nord