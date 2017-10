Die Glücksfee

Ungefähr dreitausenddreihundertdreiunddreißig Glücksfeen gibt es auf der Welt – aber nur einen Lukas Besenbein. Und der ist selbst für Pistazia, die allerbeste Glücksfee, ein schwerer Fall. Denn er trieft nur so vor schlechter Laune und versteht nicht das Geringste vom Glücklichsein. Pistazia nimmt die Herausforderung an und macht sich auf den Weg, Lukas Besenbein den Miesepeter auszutreiben und zieht dabei alle Register ihrer Kunst. In der Nacht ist Lukas noch überzeugt, es handle sich nur um einen bösen Traum, doch spätestens am nächsten Morgen, als sein Kakao spurlos verschwindet, wird ihm klar, dass die Lage ziemlich ernst ist. Doch das bleibt nicht der letzte Streich der frechen Glücksfee, und am Ende hat Lukas eine Menge über das Glück gelernt.Die herzerwärmende Geschichte der Bestseller-Autorin Cornelia Funke öffnet die Augen für all die großen und kleinen Glücksmomente, die das Leben erst lebenswert machen. Auf der Bühne wird die freche Fee Pistazia durch die Unterstützung einer Puppenspielerin lebendig.