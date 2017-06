Die Gräfin meets Ikarus Percussion Orchestra

Nun gut, die Gräfin ist legendär. Die Gräfin war der unbestrittene herrische Star der letzten Spielzeit. Aber unter allen Zumutungen und Glücksfontänen, die sie uns bei ihren Parcours durch das wunderbare an Sex, Gesang, Politik, Abenteuer, Horror und Tod so reiche Leben beschert hat, war dieser eine viel zu kurze Stunde am 16. Juni 2016 ein Fest: Die vier junge Menschen vom renommierten Daidalos Percussion Quartett brachten mit ihrem präzisen, leidenschaftlichen Schlagzauber-Feuerwerk nicht nur die Beine und Ohren der Gräfin in Bewegung.

Jetzt sind sie wieder da, fragmentiert, filetiert und flankiert von weiteren hochklassigen Geräuscherzeugern.

Neben der Uraufführung der überarbeiteten Fassung von Johannes Werners Werk „Klüngel 7.17 -2 (Für gemischtes Duo, Sopran, Live-Komponist und Komparsen)“ hören Sie heute Kompositionen von Steve Reich, Georges Aperghis, Leonard Cohen, Dieter Mack, Eartha Kitt, Robin Hoffmann, Karlheinz Stockhausen, unserem Freund Kurt Cobain und der GRÄFIN.

Und danach: SCHMAUS UND TRANK!