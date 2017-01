× Erweitern Klaus Sebastian Dreher

Uraufführung: Klaus Sebastian Drehers Oratorium „Die Graue Passion“ in der Stadtkirche

Seit 2010 kann man in der Staatsgalerie wieder die „Graue Passion“ von Hans Holbein dem Älteren bewundern, die dort aufwendig restauriert wurde. Der Stuttgarter Komponist und Professor für Schlagzeug, Klaus Sebastian Dreher, hat zu den zwölf Altarbildtafeln ein Oratorium für Soli, Chöre und Instrumentalisten komponiert. Am Montag, 13. März um 20 Uhr wird es in der Stadtkirche unter der Leitung von Jörg-Hannes Hahn uraufgeführt. Dazu werden die Bildtafeln projiziert. Begleitet wird das Werk von Schulprojekten im Vorfeld, einem „Nachtschicht“-Gottesdienst am Vorabend, Sonntag, 12. März um 19 Uhr, und einem Komponistengespräch am Aufführungstag um 19.15 Uhr. Als Solisten konnten die Sopranistin Christie Finn, der Bariton Frank Wörner, Julia Huber, Violine, Conradin Brotbek, Violoncello und Wolfgang Wipfler, Horn, gewonnen werden. Außerdem musizieren das Posaunen Consort Stuttgart, das Percussion Ensemble Stuttgart, der Vorchor der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Cantus und Bachchor Stuttgart sowie die Kantorei der Stiftskirche Tübingen.

Dreher vertont in der „Grauen Passion“ Textfragmente einer mittelhochdeutschen Passionsharmonie im Anklang an die Altarbildtafeln von Hans Holbein d. Ä. Dessen Zyklus entstand wahrscheinlich zwischen 1494 und 1500 in Holbeins Augsburger Werkstatt. Die Bilder stellen in zwölf Stationen den Leidensweg Christi dar, sparen aber die Kreuzigung aus. Die Komposition des Oratoriums ist stark vom Bildwerk Holbeins angeregt und formal daran ausgerichtet. Anknüpfungspunkt für die musikalische Verarbeitung des Passionsgeschehens ist neben der neutestamentarischen Überlieferung auch deren Rezeption bis heute.

Klaus Sebastian Dreher, geboren 1967 in Stuttgart, studierte Schlagzeug sowie Schulmusik und Germanistik, außerdem Komposition bei Manfred Trojahn. Dies führte zu kammermusikalischen Kompositionen, Bühnen- und Filmmusik. Als Schlagzeuger arbeitet er regelmäßig mit Schauspielern, Tänzern und Bildenden Künstlern zusammen, als Solist und Ensemblemusiker ist er vor allem auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik tätig und bestreitet und bestritt zahlreiche Uraufführungen. Seit 2005 ist Dreher Professor für Schlagzeug, Methodik und Percussion an der Musikhochschule Stuttgart.