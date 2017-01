Die große 90er + 2000er Party

Mit 2000er Party with DJ Philipp auf einem 2ten Floor! 2 Partys, 1 Eintritt!

Innerhalb von kürzester Zeit hat es sich herumgesprochen: Die 90er sind zurück! Um 22.00 öffnen die Türen, und euch erwartet eine Zeitreise - back to the 90´s! Als MTV noch Musik zeigte, als die D-Mark noch aktuell war, als Plataeuschuhe überall zu sehen waren! Die Zeit, in der Nirvana, Britney Spears, Backstreet Boys & Co das Sagen hatten! DJ D-K-Dance sorgt für die musikalische Unterhaltung. Ein bunter Mix aller Musikrichtungen der 90er wird euch erwarten - Ob Hip Hop, Techno, Rock, Pop - alles ist vertreten! Das bunte Ambiente der Posthalle lädt ein, in Erinnerungen an die guten 90er zu schwelgen - Und das meist bis 05.00 Uhr morgens! Studenten: ermäßigter Eintritt mit Studentenausweis!