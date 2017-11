Die Große Heilbronner A Cappella-Nacht

× Erweitern INtrmzzo

Unter der charmanten Moderation von Peter Martin Jacob präsentieren sich am FR, den 01.12.17 gleich drei hochkarätige A Cappella Bands in der Pyramide der Kreissparkasse.

Geniale Stimmen, einfallsreiche Bühnenshows und geistreicher Humor, diese Mischung ist unschlagbar und bietet die komplette Faszination und Leidenschaft der menschlichen Stimme. Überregional und international, mit Emotionen und Gänsehautfeeling für die Freunde der Vokal-Musik.

Acoustic Instinct – Mega-Live-Mundakrobatik aus Freiburg.

Acoustic Instinct verbindet die Kunst des Human Beatboxing mit Elementen aus den Bereichen A Cappella, Slapstick & Comedy, Schauspiel, Pantomime und Improvisation. Außergewöhnliche Sounds, originelle Song-Ideen, Spontaneität und Spielfreude stehen im Mittelpunkt ihrer Auftritte. www.acousticinstinct.de

Chilli da Mur - Scharfe Sounds aus der Steiermark (A).

Fetzige Pop-Arrangements und stimmig neu interpretierte Volkslieder, - die feurigen Mädels von Chilli da Mur wissen mit Witz, Charme und Einzigartigkeit zu überzeugen. So findet man neben coolem Pop, Elementen des Jazz und Ausflügen in die Klassik auch Eigenkompositionen in ihrem Repertoire. Ob gerockt oder gejodelt, gejazzt oder auch mal ganz melancholisch, es ist ein Genuss, den vier Damen zu lauschen.

www.chillidamur.at

iNtrmzzo – Die Speerspitze des A Cappella in Europa (NL).

Gäbe es einen „Walk of Vocal Fame“, dann strahlte der iNtrmzzo-Stern besonders hell darauf. Die holländischen “Kings of Pop”, sind nicht nur gute Sänger, sondern auch astreine Komödianten. Alle vier sind Absolventen namhafter Musikhochschulen. Der einzigartige Stil von iNtrmzzo bewegt sich zwischen Theater, Comedy und den Musikstilen Pop, Dance, Klassik und Gangsta‘ Rap. www.intrmzzo.com