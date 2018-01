Die Große Reihe 5

Die Stuttgarter Philharmoniker ist das klassisches Orchester der Stadt Stuttgart. Neben mehreren Konzertreihen in Stuttgart spielt das Orchester auch regelmäßig in verschiedenen Städten in Deutschland sowie im In- und Ausland.

BACH/STOKOWSKI: Toccata und Fuge d-Moll

LISZT: Festklänge

SMETANA: Die Moldau

WEILL: Dreigroschenmusik

Michel Legrand "You must believe in Spring" für Jazzquartett und Orchester

Tenorsaxophon: Libor Sima

Kontrabaß: Mini Schulz

Schlagzeug: Obi Jenne

Klavier Olaf: Polziehn

Dirigent Rasmus Baumann