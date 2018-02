Die Große Reihe 6

Die Stuttgarter Philharmoniker ist das klassisches Orchester der Stadt Stuttgart.

Neben mehreren Konzertreihen in Stuttgart spielt das Orchester auch regelmäßig in verschiedenen Städten in Deutschland sowie im In- und Ausland. In den vergangenen Jahren unternahm das Orchester Tourneen in die USA, nach Japan, nach China und Mexico.

BERG: Sieben frühe Lieder

STRAUSS: Orchesterlieder

STRAUSS: Ein Heldenleben

Thomas Hampson, Bariton

Dirigent: Dan Ettinger

