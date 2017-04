Die große Stromlüge

Frost und Kälte fordern auch in Europa noch immer Todesopfer. In den letzten Jahren wurde eine längst überwunden geglaubte Gefahr wieder aktuell: Vielen Menschen fehlt das Geld, um ihre Wohnungen angemessen zu beheizen. „Günstigere und umweltfreundlichere Energie“ hatten die EU-Mitgliedstaaten einst versprochen. Warum sind die Stromrechnungen noch immer so hoch? Der Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose – egal, ob es Atomstrom oder Strom aus erneuerbaren Energien ist. Aber er wird immer mehr zum Luxus. Diese Doku will Licht ins Dunkel bringen.Diskussionspartner: Oliver Rühl, Co-Sprecher des AK Energie und Klimaschutz, BN, Kreisgruppe Ansbach.