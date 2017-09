Die große Wanderung

Ein Theaterstück über die Suche nach dem grünen Grasland – mit Bauklötzen, Schauspiel und Klängen und Gesängen.

Kinder kennen die überwältigenden Wanderungen der riesigen Gnu- und Zebraherden. Tausende Kilometer ziehen sie durch die Savannen und Steppen Afrikas. Warum wandern die Tiere so weit, so lang und immer wieder?

In unserer Geschichte begleiten wir das kleine Zebra mit seiner Mama und ihrer Herde auf der langen Suche nach dem Land, in dem alle Zebras satt werden: Das große grüne Grasland ist das Land ihrer Träume. Der Weg dorthin ist voller Abenteuer und Gefahren: tiefe Schluchten und reißende Flüsse, Hitze, Sandstürme, Hunger und Durst. In der riesigen Herde suchen sie Schutz vor hungrigen Raubtieren. Schnell laufen, sich verstecken, schlau sein und von der Mama lernen, schnell lernen.

Die Zugvögel, die Wale, die Lachse und die Zebras sie alle folgen seit vielen, vielen Generationen dem Plan ihres Lebens. Ein Leben, das ohne diese Wanderungen gar nicht möglich wäre. Auch die Menschen bleiben nicht immer da, wo sie gerade sind, wo sie geboren wurden. Aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Gründen machen sie sich auf den weiten Weg, aber eines ist allen gemein: Sie möchten dort leben, wo das Gras grünt und alle satt werden. Das ist bei Zebras nicht anders als bei Menschen.