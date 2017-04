die halle - Der Fluss - Premiere

× Erweitern Der Fluss

„Der Fluss“ – Eine musikalische Performance von Daniela Aue

Drei Männer, unterschiedlich in Alter und gesellschaftlicher Stellung, bringt das Schicksal zusammen und zwingt sie, drei Tage gemeinsam auf einem Boot zu verbringen. Anfängliche Abneigung und Unsicherheiten eskalieren zu Streit und Kämpfen, entwickeln sich aber durch die Zwangsläufigkeit der Situation zu einer zarten Freundschaft.Die Unentrinnbarkeit ermöglicht den Männern, von Liebe, Verlust, Angst und der Freude am Leben zu erzählen, ohne befürchten zu müssen, dabei ihr Gesicht zu verlieren. Am Ende sind sie zwar immer noch dieselben, aber immerhin haben sie dem Leben ein paar Momente des Glücks abgetrotzt.Dem Ensemble der „halle“ geht es auch in dieser Inszenierung um ein gleichberechtigtes, übergreifendes Experimentieren mit den darstellerischen Mitteln aus den Bereichen Tanz, Neuer Zirkus, Musik und Schauspiel. Die vier Akteure (Tänzer, Akrobat, Schauspieler und Pianist) schaffen eine Synthese, die die Grenzen von Sprech-, Tanz- und Musiktheater auflöst.Regie und Text: Daniela Aue Musik/Klavier: Walter Kiesbauer Mit: Lukas Aue, Ansgar Schäfer, Johannes Walter