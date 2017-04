die halle - Rosi am Meer

Rosi wollte schon immer ans Meer. Nie hat sich eine Gelegenheit ergeben. Und jetzt möchte sie nicht mehr nur ans Meer, sondern gleich ins Meer. Also macht sie sich auf den Weg, geht ins Wasser ... und findet sich plötzlich in einer Unterwasserwelt wieder, in der sie allerlei absurden Lebewesen begegnet. Im grünlichen Licht des Ozeans betrachtet, erscheinen ihr viele Dinge mit einem Mal völlig anders ... und sie merkt, dass sie eigentlich wieder nach Hause möchte ... Auch mit dieser Inszenierung orientiert sich das Ensemble der halle stark am Cirque Nouveau: Tanz, Pantomime, Akrobatik, Musik ... „Uns sind alle Mittel recht, um eine märchenhafte, absurde und lustige Geschichte zu erzählen.“Mit: Daniel Ancot, Lukas Aue, Stephanie Roser, Johannes WalterRegie: Daniela Aue Musik: Walter Kiesbauer Kostüm: Verena von Zerboni