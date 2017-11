× Erweitern Die Happy

Der Schwerkraft trotzen. Neugierig und aufgeregt sein. Die Welt in unmöglichen Farben sehen. So fühlt sich neue Liebe an!Auf dem Boden stehen. Beschützt und sicher sein. Die Welt schön finden, so wie sie ist. So fühlt sich langjährige Liebe an!"EVERLOVE", das neue, 8. Studio-Album von DIE HAPPY beinhaltet beides:Zum einen die vertraute & langjährige Liebe. Denn wie das Ehepaar, das durch Höhen und Tiefen gegangen und mit der Zeit unzertrennlich geworden ist, gehen die vier Bandmitglieder schon seit 20 Jahren gemeinsam ihren musikalischen Weg. „Das halbe Leben verbringen wir jetzt schon zusammen und es ist ein gutes Gefühl, sich gegenseitiger, tiefer Freundschaft und Vertrautheit sicher sein zu können", verrät Drummer Jürgen Stiehle.Zum anderen die aufregende & neue Liebe. Im August 2013 kam Martas Tochter Marie zur Welt, mitten in der Songwriting-Phase zum neuen Album. Die überwältigenden Muttergefühle hatten natürlich großen Einfluss auf die Texte, die voll von grenzenloser Liebe und Glück sind. Und voller Faszination über das Wunder Leben. „Ich hatte so lange das Gefühl, es würde etwas fehlen“, erzählt Marta. „Jetzt ist es endlich da!“ Martas junges Mutterglück kommt gleich in mehreren Songs zum Ausdruck. Die Single "I COULD DIE HAPPY" ist eine einzige Liebeserklärung an Marie und in dem Album-Opener "MIRACLE RISING" singt sie über ihr noch ungeborenes Kind, wobei die Intensität des Songs die überschwänglichen Gefühle einer werdenden Mutter perfekt transportiert."EVERLOVE", der Titeltrack, beschreibt die Beziehung der vier Bandmitglieder, die nach 20 gemeinsamen Jahren eine Art "Ewige Liebe" empfinden, die unbezahlbar und mit nichts zu vergleichen ist. Gitarrist Thorsten Mewes sagt darüber: "Ich denke, man kann speziell bei diesem Song hören und spüren, wie sehr wir es nach wie vor lieben, gemeinsam Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen. Und das wird auch immer so bleiben! Deswegen singen wir im Chor: "THIS IS EVERLOVE!“Neben der Liebe haben natürlich auch andere Gemütszustände den Weg auf das Album gefunden, denn zur Liebe und zum Leben gehören eben auch Trennung, Schmerz, Wut, Verzweiflung, Trauer, Hoffnung …

Und genau diese Mischung macht "EVERLOVE" zu einem Album der großen Emotionen. Es ist ehrlich, direkt, kraftvoll, mitreißend, ermutigend & tröstend. Der Song "RUN AWAY" zum Beispiel fordert dazu auf, einfach mal der eigenen Welt zu entfliehen, alle Ängste zu überwinden und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Bei Herzschmerz hilft das hoffnungsvoll melancholische "HANG ON", womit sich die Band erstmals an eine Klavier-Ballade gewagt hat, das tröstende und mutmachende "TIME IS A HEALER" oder der Schlusspunkt "EMPTY", ein traurig-schönes Trennungslied mit großem Gefühls-Feuerwerk-Finale!Dass die Band nichts an Energie und Leidenschaft eingebüßt hat und immer noch darauf brennt, ihren Fans ordentlich Dampf zu machen, beweisen Songs wie "HYPNOTIZED", "TOO FAST" oder "SURRENDER", die an alte "SUPERSONIC SPEED"- Zeiten erinnern. "Ob wir damit gerade im Trend liegen oder nicht, war uns schon immer egal. Solange wir und unsere Fans Spaß damit haben, bleiben wir unserem "Pop-Core"-Stil treu", bekennt Bassist Ralph Rieker.Auf "EVERLOVE" finden sich 13 neue Geschichten einer Band, die nie getrennte Wege gehen musste, um sich wieder zu finden oder neu zu erfinden. Deren Zusammengehörigkeitsgefühl auch in Auseinandersetzungen nie in Frage gestellt wurde. Die sich gegenseitig Raum gegeben hat für andere Projekte, ohne das Gemeinsame aus den Augen zu verlieren und sich dabei immer mit Achtung und Respekt begegnet ist.DIE HAPPY ist eine erwachsene und reife Band, die aber irgendwie nicht älter zu werden scheint. Die Zusammenarbeit mit Udo Rinklin, dem langjährigen Produzenten, der schon fast fünftes Bandmitglied ist, hat sich auch auf EVERLOVE bewährt. Er hält die Fäden der vier in Deutschland und Tschechien verstreuten Musiker zusammen, schreibt mit an den Songs und fungiert als musikalischer Mediator.Neu im Team ist Co-Produzent Henning Rümenapp, Gitarrist der Guano Apes, der mit seinem frischen Input dafür gesorgt hat, dass EVERLOVE zu dem geworden ist, was es ist: ein emotionales, facettenreiches und mehr als hitverdächtiges Rock-Album, auf dem Martas außergewöhnliche Stimme strahlt wie immer! Und dieses Mal mit der extra Portion Selbstvertrauen und Stolz.