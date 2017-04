Immer mehr Menschen besinnen sich heute auf die Heilkräfte der Natur zurück. Jahrhundertealte, bewährte Heilmethoden wie Kneipp, Akupressur, Pflanzenheilkunde etc. gewinnen wieder an Bedeutung. Aber auch neue Erkenntnisse über medizinische Zusammenhänge zeigen, dass Krankheiten auf sanfte Weise geheilt werden können. In der Vortragsreihe "Natur und Gesundheit" referiert Sabine Beate Ley unter dem Titel "Die Heilpflanzen gehen mit der Zeit - jede hat ihren Rythmus".