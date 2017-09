Die Himmelsleiter

Ein szenisches Oratorium von Hans-Christian Hauser im Rahmen des 29. Isny-Oper Festivals e.V. und des offiziellen Programms zum bundesweiten ReformationsjubiläumAngeregt durch Martin Luthers Beschäftigung mit Sprache und Übersetzung wird die Geschichte der Jakobsleiter neben andere biblische Episoden mit verwandtem theologischem Grundmotiv gestellt. Dabei manifestiert sich die unterschiedliche Aussagekraft der verschiedenen Sprachen und Sprachstile - die hebräische Sprache, die Luther-Übersetzung und moderne Übersetzungen (z.B. Bibel in gerechter Sprache) - in je unterschiedlicher musikalischer Energie.Zu jeder der biblischen Szenen gesellt eine Szene aus den Werken Franz Kafkas. Im Kontrast zu seinen rätselhaften, verfahrenen, aussichtslosen Situationen wird die Gnade der Berührung mit Gott eines der Hauptthemen Martin Luthers - in der Bibel erst richtig fühlbar. Die exegetische Beschäftigung mit dem theologischen Motiv der Himmelsleiter wird zudem erweitert um einen überraschenden Blick auf eine verwandte Episode in islamischer Tradition. Auch hierin inspiriert von Luther möchte das Werk sich modernen, theologisch-gesellschaftlichen Anforderungen unserer Zeit stellen, Brücken bauen und so dazu beitragen, die Theologie insgesamt ein Stück voran zu bringen.Hans-Christian Hauser komponierte in den letzten Jahren immer wieder musikalisch-szenische Werke zumeist jüdischer Thematik, die im Carl-Orff-Saal des Gasteig München sowie im Wilhelma-Theater Stuttgart aufgeführt wurden. Mit der Himmelsleiter vertont er nun einen Reigen von bildkräftigen biblischen Szenen.Mit Studierenden und jungen Absolventen der Hochschule für Musik und Theater MünchenKomposition und künstlerische Leitung: Hans-Christian HauserGefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur & Medien aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages