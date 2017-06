× Erweitern Viva Colonia! HÖHNER - Dafür leben wir

Die Volksbank Backnang eG präsentiert die kölsche Kultband in der mechatronik Arena – mit Klassikern wie „Viva Colonia“ und neuen Hits

Die Höhner stehen für Ohrwürmer wie „Viva Colonia“, „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ und „Schenk mir dein Herz“. Am Freitag, 7. Juli 2017, präsentiert die Volksbank Backnang eG die kölsche Kultband in der mechatronik Arena in Aspach. Mit im Gepäck hat die sechsköpfige Band um Sänger Henning Krautmacher beliebte Kultklassiker und Songs aus dem Album „Alles op Anfang“. Seit mehr als 40 Jahren bringen die Höhner rheinische Fröhlichkeit, mitreißenden Rock und einfühlsame Balladen auf die Bühne. Mit ihren Konzerten voller Stimmung und Emotionen

begeistern sie Fans in ganz Deutschland. Die Volksbank Backnang eG präsentiert die Höhner als besonderen Mehrwert für ihre Mitglieder zum Vorzugspreis, aber auch Nicht-Mitglieder können Karten erwerben.