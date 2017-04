Die Impro-Show

ImprovisationstheaterDas Improvisations-Theater Kopfsalat lädt ein zu einer Premiere der ganz besonderen Art. Ohne Textbuch, Regie und Noten stellen sich zwei Schauspieler und ein Musiker unerschrocken und in freudiger Erwartung dem was kommen mag: Denn Sie, liebes Publikum, liefern mit Ihren Ideen die Inspiration, den Startschuss. Was dann passiert hat niemand geplant und ist hochgradig spannend. Aus dem Kopf-Salat wird urplötzlich ein buntes Feuerwerk an Szenen, Charakteren, Gedichten und Liedern. Nichts ist unmöglich, alles geschieht mit der vollen Wucht des Augenblicks. Ein ganzer Abend: Unerwartet und zum Brüllen komisch.