Die Jahreszeiten - Haydns Oratorium

120 Kinder mit und ohne Behinderung wuseln auf der Bühne wild durcheinander, sie rennen, haben Furcht vor Donner und werden pitschnass. Manche mischen als Blitze das Geschehen auf. Aniruth, ein Junge mit Behinderung, will nicht so recht vorwärts, bis er von Luis, einem Jungen ohne Behinderung, behutsam an der Hand genommen wird. Gemeinsam tanzen sie das Gewitter in Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“, choreografiert von der Tanzpädagogin Carmen Scarano. Neun Lehrer und unzählige Helfer tragen maßgeblich zum Gelingen bei. Das szenische inklusive Kinderkonzert ist am Sonntag, 2. Juli um 18 Uhr im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle zu erleben. Mit den Schülerinnen und Schülern der Helene-Schoettle-Schule, der Schillerschule Bad Cannstatt und des Heidehof- Gymnasiums Stuttgart gemeinsam singen und spielen Ruth Ziesak, Sopran, Andreas Post, Tenor, Uwe Schenker-Primus, Bass und der Cantus Stuttgart. Das Stuttgarter Kammerorchester unter der Leitung von Jörg-Hannes Hahn begleitet sie, Stadtdekan Søren Schwesig fungiert als Sprecher. Idee und Realisierung ist der Förderschulpädagogin Ulrike Hahn zu verdanken, die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann übernommen. Das Schöne an den inklusiven Projekten ist, dass wir Begegnungen zwischen den Schulen, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften schaffen können. Da werden Kinder, die sich zunächst nicht trauen, plötzlich mutig, und die, die vielleicht Vorbehalte haben, bemerken im Miteinander, dass es viel Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb möchte ich auch in Zukunft solche Projekte immer wieder anstoßen“, erläutert Ulrike Hahn. 2002 stellte sie ihr neuartiges Konzept des Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung mit einer Bachkantate in der Stadtkirche Bad Cannstatt vor, bereits 2003 folgte zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen ein inklusives Weihnachtsoratorium im ausverkauften Hegelsaal der Liederhalle. Seither sind ihre Projekte fester Bestandteil der Programmplanung der Musik am 13. Der Dank der Veranstalter geht an die Aktion Mensch , die Schulstiftung Baden-Württemberg, die Evangelische Schulstiftung, die Landeshauptstadt Stuttgart, Kulturamt, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, die Stiftung der Evangelischenn Landeskirche in Württemberg, den Innovationsfonds der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, den Förderverein Star Care e.V. Stuttgart, Sparda Impuls der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda - Bank Baden-Württemberg, Allianz für die Jugend e.V. (Allianz AG) und die Rotary Stiftung Stuttgart.