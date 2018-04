Am 4.Mai zu Gast im Mobilat: Die Japanische Clubjacke. Die Elektroband in Raumanzügen, die mit einer wahnwitzigen Anzahl analoger Geräte jeden Club in Weltraumschaum verwandelt. Tanzbare, wilde und groovige Beats mit ausufernden Korg Soli aus den Tiefen des Universums. Großartige und beindruckende Show statt langweiligem Laptopklimbims . Für den Tanz im Mai genau die richtige Wahl, die richtige Zeit und der richtige Ort. Mit anschließendem DJ Support von KingDieterSchwarz a.k.a El Flamingo.

Line-Up:

LIVE: Die Japanische Clubjacke

DJ Support: KingDieterSchwarz a.k.a. El Flamingo