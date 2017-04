Dr. Helga Steiger: Die Johanneskirche in Crailsheim und St. Michael in Schwäbisch Hall – die Kirchenbauten der benachbarten Städte im Vergleich

Vortrag im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Crailsheimer Historischen Vereins

Die Kirche St. Michael prägt das Bild der Altstadt von Schwäbisch Hall. Die Johanneskirche hingegen erreicht im Erscheinungsbild von Crailsheim nicht diese Präsenz.

In der neu erschienenen Dissertation von Helga Steiger zum Haller Kirchenbau zeigt sich, dass das Bauen an der Kirche in die Prozesse der Stadt eingebunden ist. Die Auftraggeber nutzten zu den unterschiedlichen Bauzeiten ihre jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Netzwerke, um den Kirchenbau voranzubringen. Galt dies auch für Crailsheim? In Hall beispielsweise entstand noch nach 1500 ein riesenhafter Chorbau – die Johanneskirche dagegen besitzt noch heute ihren einschiffigen Chor.

Im Vortrag werden die Entwicklungsstufen der beiden Kirchenbauten und die historischen Hintergründe vergleichend dargestellt.