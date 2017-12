Die Jungfrau von Orleans

Frankreich befindet sich im Krieg. Johanna d’Arc ist ein einfaches Mädchen vom Land, meidet die Gesellschaft anderer und zieht sich lieber allein in die Natur zurück. Eines Tages vernimmt Johanna Stimmen, die sie ermutigen, als Gottes Waffe hinaus in die Welt zu gehen. Johanna nimmt den Auftrag an, schwört der irdischen Liebe ab und zieht fanatisch in die Schlacht für Frankreich und den Dauphin Karl. Sie geht an der Spitze des französischen Heers über Leichen – bis sie auf dem Schlachtfeld den Engländer Lionel trifft und über die Liebe stolpert. Sie schenkt ihm aus Liebe das Leben, ihr Gelübde vor Gott ist gebrochen. Als ihr eigener Vater sie bezichtigt, mit dem Teufel im Bunde zu sein, wehrt sie sich nicht...

Premiere: 19. Januar 2018

Regie: Uwe HoppeBühnenbild: Michael BachmannKostüme: Claudia Flasche

Besetzung: Charis Hager, Susanne Heydenreich, Kira Thomas - David Bernecker, Lou Bertalan, Dirk Helbig, Torsten Hofmann, Irfan Kars, Bernhard Linke, Ambrogio Vinella