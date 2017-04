Die Große Orgel in der Haller Michaelskirche zählt zu den bedeutendsten Instrumenten der Württembergischen Landeskirche. Kirchenraum und Orgelklang stehen hier in einer ganz besonderen Synthese. Bernhard Hauk (Orgel) und Kurt Enßle (Moderation) geben mit Klangbeispielen und Erläuterungen einen Einblick in die „Wunderwelt der Orgel“