Die Kantine Kiez Party

Moin Moin Party People. Die Kantine holt den Hamburger Kiez mit allem was dazugehört mal wieder nach Schwäbisch Hall und feiert mit Euch einer der verrücktesten Partys überhaupt. Die Größen des Hamburger Kiezes sind über die Stadtgrenzen bekannt. Schmeißt Euch ins passende Motto Kostüm und genießt eine Nacht im Kiez-Stile. Es erwartet Euch ein kunterbunter Abend voller Überraschungen und ausgefallener Red Light Deko. Die beste Kiez-Mukke aus Disco-Classics, 90er, House, Electro, Party Hits und Black Music präsentiert Euch DJANE BEAT KAT (Housesession Records) & LX (Diginights). Seid gespannt was am 01. Juni wieder auf Euch zukommt!

KANTINE KIEZ AKTIONEN: ASTRA-BIER ROTLICHT Wir holen Euch den Geschmack des Hamburger Kiez in die Kantine. ASTRA-Bier – das Kultbier aus Hamburg! Den gesamten Abend gibt es an allen Bars Astra-Bier – nur solange der Vorrat reicht. Preis: 2,50 EUR KATERFRÜHSTÜCK Zu viel getrunken oder einfach nur Hunger – da haben wir das Richtige für Euch: Ab 3 Uhr gibt es leckere Lachs- und Heringsbrötchen in unserer Food Garage für Euch – so endet ein richtiger Kiezabend! Natürlich auch nur solange der Vorrat reicht. Preis: 2,50 EUR