Der SWR präsentiert „Die Kirche bleibt im Dorf“ „Die Kirche bleibt im Dorf“ ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Selten gelingt es, die Eigenarten der Schwaben so charmant und lustig unters deutsche Volk zu bringen. Der SWR und das Landesmuseum präsentieren einen Filmabend mit den ersten beiden Folgen der Serie „Die Kirche bleibt im Dorf“. In einem anschließenden Gespräch gibt die SWR-Redakteurin der Serie, Margret Schepers, Einblicke in die Produktion, erzählt Anekdoten und beantwortet Fragen aus dem Publikum.