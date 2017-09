Die kleine Bühne: Play Bach

Mit dem Titel "Play Bach" verbindet sich der Name des französischen Jazzers Jacques Loussier. Geboren wurde er am 26. Oktober 1934 in Angers. Mit seinem Jazz-Trio wagte er es, dem großen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach ein jazziges Kleid anzuziehen. Warum ist das so gut gelungen? Was macht des Reiz aus, Werke aus dem sogenannten E-Bereich für den Jazz oder den U-Bereich gängig zu machen? Musikschuldirektor Karlheinz Heiss spürt zusammen mit Kolleg/innen der Faszination nach, die auch Emerson, Lake and Palmer erfasst hat, als sie in den 70-ern die "Bilder einer Ausstellung" von Moussorgski neu interpretierten.

Der Kultur-Donnerstag in der Alten Realschule! Hingehen!