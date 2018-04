Vorlesen & Malen mit den Freunden der Stadtbücherei, für alle Kinder ab 5 Jahren.

Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt. Das ist eindeutig zu jung, um mit den großen Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch das ist ihr egal: Sie springt auf ihren Besen und vergnügt sich auf dem Brocken. Dass die Hexe Rumpumpel sie erwischt und sie zur Oberhexe zerrt, damit hat die kleine Hexe nicht gerechnet. Die Oberhexe nimmt ihr nicht nur den Besen ab, sondern auch das Versprechen, eine gute Hexe zu werden! Die kleine Hexe will die guten Vorsätze sofort in die Tat umsetzen, stets beäugt von ihrem klugen Raben Abraxas. Wird sie es schaffen, eine gute Hexe zu werden? Einer der beliebtesten Kinderbuch-Klassiker für Kinder ab 6 von Otfried Preußler.