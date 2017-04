Die 110 Ballett- und Tanzschülerinnen im Alter zwischen 3 und 60 Jahren stellen die Geschichte "Die kleine Meerjungfrau" tanzend dar.

Die Handlung des Balletts nimmt Bezug auf das Original Märchen von Hans Christian Andersen. Die kleine Meerjungfrau freut sich wie ihre Schwestern aus dem Meer auftauchen zu dürfen und die Welt der Menschen kennenzulernen. Als sie das erste Mal auftaucht, beobachtet sie wie ein Prinz auf einem Schiff seinen 16. Geburtstag feiert. Dieser Prinz hat große Ähnlichkeit mit einer Marmorstatue, die sie in den Tiefen des Meeres entdeckt hat. Sie verliebt sich beim ersten Anblick in den Prinzen. Plötzlich kommt ein Sturm auf, das Schiff kentert, doch die kleine Meerjungfrau kann den Prinz retten. Danach taucht sie wieder in die Tiefen des Meeres zu ihrer Familie. Ihr größter Traum bleibt es, eines Tages in der Welt der Menschen zu leben und die Frau des Prinzen zu werden. Ob dieser Traum in Erfüllung geht muss abgewartet werden.

Die Leitung der Veranstaltung hat Brigitte Stemmler.