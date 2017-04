Die kleinen Kleckse

Immer am ersten Samstag eines Monats von 11 bis 12:30 Uhr geht es für die Kids auf Entdeckungsreise in den aktuellen Ausstellungen. Hier darf gemalt, gedruckt, Theater gespielt oder gebastelt werden. Die Themen werden immer in der Tagespresse vorab veröffentlicht oder können an der Museumspforte erfragt werden. Für Kinder ab fünf Jahren.

Anmeldung erforderlich, bitte unter Telefon 07121 303-2322