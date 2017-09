Die Kunst der Pflege

Die Ver.di geht gemeinsam mit den Pflegekräften auf die Suche nach neuen Begegnungen, neuen Orten und direktem Support. Warum eigentlich? Warum ist Support für mehr Personal im Krankenhaus notwendig? – Damit die Arbeit im Krankenhaus wieder Freude macht und wir alle gut versorgt werden können! Deshalb: Seid Teil der Fusion von Kultur, Infos und Support für mehr Pflegekräfte! Neue Einblicke in den kuriosen Alltag der Pflegenden findet ihr auf vielfältige Weise auf dem Gelände der Kulturinsel. Freut Euch auf: • gemeinsames Entspannen bei Live-Musik, Getränken und Kuchen • Pflegeteams stellen Möglichkeiten einer besseren Versorgung im Krankenhaus vor • Informative Hintergrundfacts zum Gesundheitssystem • kreative Aktionen und spannende Workshops immer in netter Verbindung von Pflege & Kultur Dazu gibt es den nötigen Raum für eure Ideen. Wenn ihr zum Beispiel den Pflegekräften eine kleine Anerkennung organisieren wollt oder einen netten kulturellen oder inhaltlichen Beitrag zu dem Programm beitragen wollt, dann kontaktiert uns gerne (E-Mail an: marc.kappler@verdi.de)!