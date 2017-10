Die Lange Nacht der Rampensau

Lange Nacht der Rampensau

Bühnenschau und Theaterfest

Nach einer Woche Hochkultur wird es Zeit, auch der leichteren Muse Auge, Ohr und Zwerchfell zu öffnen und damit die Bühne des Romanischen Kellers für alle Stars und Sternchen aus jedwedem Subgenre der darstellenden Künste. Und vielleicht erlaubt uns – neben unseren LokalmatadorInnen – das ein und andere Teilnehmerensemble einen Einblick in die nicht-wettbewerbstauglichen Tiefen ihres theatralen Schaffens.Bei der Langen Nacht der Rampensau wird mit unseren Gästen und allen Machern und Freunden des Freien Theaters gemeinsam gefeiert, gespielt, geplauscht und gestaunt.Ein kultureller Austausch der ganz besonders offenen Art!Mit dabei sind u.a. Tutu Toulouse mit Ausblicken auf ihr neues Programm, das 2018 Premiere feiert, der Tanzsektor Wiesloch, der mit einem Teil seiner TänzerInnen Einblick in sein Schaffen im Bereich des Tanztheaters gibt, und Anna Hellein erschafft einmal mehr mit starker Stimme und Loopstation fantastische Interpretationen bekannter Songs und Melodien. In der Pause freuen wir uns auf eine heiße Show mit den FeuertänzerInnen der Los Pyromanitos.Im Anschluss an das Bühnenprogramm feiern wir Theaterfest mit Musik & Drinks und Absinthe-Bar des „Grünen Engels“.Moderation: Kai Sauter