Ludwig Lugmeier stellt am 16. Februar das außergewöhnliche Lebensporträt des Käpt´n Bilbo im Club w71 vor

Jack Bilbo, mit bürgerlichem Namen Hugo Cyrill Kulp Baruch, kam 1907 am Berliner Kurfürstendamm zur Welt. Obwohl er einer großbürgerlichen Familie entstammte – sein Großvater Hugo Baruch hatte eine der seinerzeit bedeutendsten Theaterausstattungsfirmen gegründet –, nahm sein Leben einen unkonventionellen wie abenteuerlichen Verlauf. Durch Kriege und Verfolgung von einem Land ins andere geworfen, schlug sich Jack Bilbo mit wechselnden Identitäten und fiktiven Rollen durch die dunklen Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Berühmt aber ist er geworden als gefeierter Schriftsteller, provokativer Maler, Galerist und legendärer Kneipier. In dem Faktenroman »Die Leben des Käpt’n Bilbo« setzt sich Ludwig Lugmeier auf dessen Spur und verfolgt die Verwandlungen des Berliner Juden, der Kurt Schwitters, Max Schmeling und Henry Miller zu seinen Freunden zählte.

Ludwig Lugmeier, geboren 1949 in Kochel am See, lebt als freier Autor in Berlin. Im club w71 hat er seinen Roman „Wo der Hund begraben ist“ vorgestellt, und seine Autobiographie „Der Mann, der aus dem Fenster sprang“. Beides waren tolle Abende, die weder wir noch der Schriftsteller vergessen haben! Deswegen freuen wir uns, dass er wiederkommt, um uns dieses außergewöhnliche Lebensporträt des Käpt´n Bilbo vorzustellen.

Pressestimmen:

„Ludwig Lugmeier ist als Erzähler ein Naturtalent. Lakonisch, kantig, dicht, voller Töne und Farben. Und die Geschichte ein dokumentarischer Abenteuer- und Schelmenroman aus dem jüdischen Berlin, der den Leser durch Glanz, Blendung und tiefste Dunkelheit eines verwahrlosten Jahrhunderts führt. So etwas hätte man nicht besser erfinden können.“ Rolf Hosfeld

„Doch manchmal muss man sich tatsächlich neu erfinden, von einem Leben in ein gänzlich anderes wechseln, wenn man denn überleben will. So eine wahre Geschichte hat der Schriftsteller Ludwig Lugmeier ebenso dicht wie packend aufgeschrieben, ein Abenteuerbuch über den Berliner Illusionisten, Künstler, Galeristen und Kneipier Jack Bilbo.“ Christof Meueler / Junge Welt