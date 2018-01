Die letzten Ihrer Art - Gankino Circus

× Erweitern Gankino Circus

Am Freitag, den 2. Februar lädt das Kulturfenster Heidelberg zum Konzert von Gankino Circus ein. Aber was heißt schon Konzert? Ein Auftritt der vier Musiker ist weniger ein Konzert als vielmehr ein weltmusikalisches Schauspiel, ein kabarettistisches Spektakel, eine zumindest kleine subkulturelle Sensation! „Anarchisch, verrückt, brillant“, so beschreibt die Süddeutsche ein Konzert von Gankino Circus.

Als „Die Letzten ihrer Art“ fackeln die fränkischen Ausnahmekünstler auf der Bühne ein furioses Feuerwerk ab, das Seinesgleichen sucht: rasante Melodien, schräger Humor und charmanter Unfug sind die zentralen Zutaten ihres Konzertkabaretts. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Konzertkabarettabend – extravagant, originell, wunderlich! Oder mit den Worten des Münchner Merkurs: „Verrückt, herrlich verrückt...“