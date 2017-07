Eine kleine Made ist von Zuhause ausgerissen und nach China ausgewandert. Von dort sendet Sie kleine Botschaften in die Heimat. (Haben Sie sich denn noch nie gefragt, wieso auf so vielen Dingen „Made in China“ steht?) Um Sie von China zu ihren Freunden nach Hause zu bringen, muss Guido eine lange Reise um die ganze Welt antreten. Auf dem weiten Weg in dieses ferne Land, erlebt er allerhand spannende und geheimnisvolle Dinge, die er in seinem Reisebericht dem Publikum zeigt und erzählt ... Die Made in China Die Made in China ist ein spannendes Kinder Zauber Theaterstück zum Mitmachen und Schlapplachen, das Theater, Zauberei, Jonglage sowie Fakir- Tricks enthält...