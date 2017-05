Die Männerschule

Galli Theater Wiesbaden

Eine mutig moderne Komödie

Da prallen Welten aufeinander: Eine erfahrene Frau trifft auf einen unreifen jungen Mann. Günstig ist es, dass der junge Mann lernwillig ist und die erfahrene Frau lehrbereit. Also los geht’s! Fragen über Fragen. Was ist ein richtiger Mann? Was ist eine richtige Frau? Und welche Aufgaben haben die Männer gegenüber den Frauen? Spritzige Dialoge und furiose Tanzeinlagen machen aus dieser bemerkenswerten Begegnung ein unvergessliches Ereignis.Es spielen vom Galli Theater Wiesbaden: Viviana Hanna & Dennis Nahke