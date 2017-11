"Die Magier" ist eine magische und unglaublich unterhaltsame Show, die abwechslungsreicher nicht sein könnte - am 3. Februar in der Kultura.

Vier unterschiedliche Charaktere, die auf der Bühne nur ein Ziel haben:

Das Publikum zu verblüffen, zum Staunen und zum Lachen zu bringen. Christopher Köhler moderiert und macht "Comedy Magic“. Er verbindet damit auf seine ganz eigene charmant lustige Art faszinierende Zauberei, verblüffende Mentalmagie, Klamauk und Publikums- Improvisationen zu einem spannenden Entertainment-Mix.

Carsten Lesch hingegen nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in ihre Gedanken. Malen Sie Bilder nur in Ihren Köpfen und sprechen Sie nur mit Ihren Taten. Geheimnisvoll und magisch, das ist Swann, der Maskierte. Er entführt Sie in eine Welt der Fantasie und der Romantik, eine Welt, in der Schauspiel,

Tanz und Illusion zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen.

Undurchschaubar und charmant vertritt Amila die Rolle der verführerischen Zauberkünstlerin. Sie ist heute eine der wenigen Frauen weltweit, die mit extravaganter Zauberkunst das Publikum begeistert.