Die Merz Akademie und das Merz Kolleg

Auf der vocatium Bildungsmesse können sich interessierte Schülerinnen und Schüler über den Bachelorstudiengang „Gestaltung, Kunst und Medien“ an der Merz Akademie informieren und den Besuch nutzen, um mit Studierenden der Merz Akademie ins Gespräch zu kommen. Alle interessierten Besucher erhalten einen umfassenden Einblick zum Studium, Bewerbung und Zulassungsvoraussetzungen. Außerdem stellt sich das Merz Kolleg – Berufskolleg für Grafik-Design den Besucherinnen und Besuchern der Bildungsmesse vor: Schüler/innen mit Mittlerer Reifekönnen ab September 2017 am Merz Kolleg in 3 Jahren einen berufsqualifizierenden Abschluss zum/zur staatlich geprüften Grafik-Designer/in und parallel dazu die Fachhochschulreife erwerben.