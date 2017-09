Die Mobilettes: "Liebe!"

Die Liebe ist ein seltsames, gefährliches, lustvolles … Spiel? Dieses Spiel nehmen der Gitarrist Holger Renz, der Sprecher Götz Schneyder und die Sängerin Fräulein Choque auf. Sie präsentieren ein wahrhaft abwechslungsreiches Programm, in dem Musik und Wort Hand in Hand gehen - so soll’s ja auch sein.