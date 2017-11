Die Nacht der Lieder

Conférence: Eric Gauthier

Leitung: Joe Bauer

Die große Dezember-Revue, die Show des kontrastreichen Miteinanders zur Unterstützung von Menschen in Not aus der Region:Eric Gauthier, Gauthier Dance, Linda Kyei Band (Gospel, Jazz, Afro-Beats), Foaie Verde (Gypsy Music), Chor rahmenlos & frei (das Ensemble der Vesperkirche), Die Füenf (a cappella), Aleks Maslakov Trio (Jazz), Women of Music (Weltmusik mit Hajnal) Sophie Pope & Ihr Posaunenchor, Thabilé (Sängerin aus Südafrika), Özcan Cosar (Kabarett), The Big Night Showband (Leitung Jens-Peter Abele) …