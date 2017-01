Die erfolgreichste Musicalgala mit Stars der Musicalszene!

Tanz der Vampire, Der König der Löwen, Hinterm Horizont, Mamma Mia, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Cats uvm.

In einem atemberaubenden Bühnenfeuerwerk vereint Die Nacht der Musicals die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt. Mit bereits weit über 1 Million Besucher macht die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten auch in diesem Jahr wieder Station in ausgewählten Hallen und Theatersälen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In einer über zweistündigen Show präsentieren gefeierte Stars der Originalproduktionen den Zuschauern einen mitreißenden Querschnitt durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals. In ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern, werden die Evergreens der internationalen Musicallandschaft eindrucksvoll und stimmgewaltig wiedergegeben. Ein großes Tanzensemble, ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept, sowie aufwendige Kostüme lassen die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End eindrucksvoll

aufleben.

Besinnliche Balladen aus den Erfolgsproduktionen „Tanz der Vampire“ oder „Evita“ fehlen hierbei ebenso wenig, wie die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus „Der König der Löwen“. Auch die schönsten Ausschnitte aus weltbekannten Klassikern wie „Mamma Mia“, „Cats“ oder „Elisabeth“ sind fester Bestandteil der Show. Die Romantik kommt selbstverständlich ebenfalls nicht zu kurz. Man kann förmlich das Knistern zwischen Elisabeth und dem Tod oder Christine und dem Phantom der Oper spüren. Weitere Highlights sind unter anderem Ausschnitte aus dem Erfolgsmusical „Hinterm Horizont“, welches auf dem spannenden Leben der Rocklegende Udo Lindenberg basiert und in diesem Jahr erstmalig das Programm von Die Nacht der Musicals ergänzt. Sowie Hits aus den Erfolgsproduktionen „We Will Rock You“, „Rocky Horror Show“ oder „Jesus Christ Superstar“.

Die Nacht der Musicals lässt die Besucher an den bewegendsten Szenen der Musicalgeschichte teilhaben und garantiert auch in diesem Jahr wieder einen unvergesslichen Abend.