Die Nachtwandlerin

von Vincenzo Bellini

in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Ausgerechnet in das Waisenkind Amina hat sich der junge reiche Grundbesitzer Elvino verliebt. Das ungleiche Paar bewegt sich auf dem unsicheren Terrain der Pubertät, dem Schwebezustand zwischen Melancholie und Aufbruchsstimmung. Um Amina heiraten zu können, hat Elvino seine Verlobung mit der Wirtin Lisa gelöst. Für zusätzliche Verwirrung sorgen die nächtlichen Besuche einer Untoten sowie das Eintreffen eines Fremden, dessen Vergangenheit mit der Geschichte des Dorfes auf undurchsichtigeWeise verknüpft ist. Die 1831 in Mailand uraufgeführte Sonnambula wurde zu einem Welterfolg des Belcanto. In Bellinis »unendlichen Melodien« fand die Trance der absturzgefährdeten Nachtwandlerin atemberaubenden Ausdruck.