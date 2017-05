Kurt Hasenkopf ist ein vorzeitig pensionierter Postbeamter. Er bewohnt mit seiner Frau eine viel zu große, wunderschöne Wohnung und auf Grund eines von Kurt geschickt formulierten Mietvertrages kann der Vermieter die Miete nicht erhöhen. Darauf ist Kurt, der beruflich gesehen nicht sehr viel Glück hatte, sehr stolz. Das Angebot der Schwiegermutter, sie könnten bei ihr im großen Haus mietfrei wohnen, schlägt er deshalb ständig aus. Doch dann zieht ein jüngeres Ehepaar in die kleine Wohnung nebenan, mit denen sich das Ehepaar Hasenkopf die Terrasse teilen muss. Die neuen Nachbarn behaupten von sich beim Antrittsbesuch, die netteschten Nachbarn uff dr Welt zu sein. Sogar eine Medaille hätten sie schon dafür bekommen. Kurt will das testen. Umgehend lädt er seinen neuen Nachbarn zum Schachspiel ein. Und der spielt mit, obwohl er gar nicht Schach spielen kann und bringt Kurt damit fast zur Verzweiflung. Doch das ist nur der Anfang. Die Nachbarn sind weiter freundlich und nett, tauchen aber trotz Verbarrikadierung immer wieder in Kurt’s Wohnung auf und treiben ihn schließlich fast zum Wahnsinn.