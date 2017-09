Die Olchis komme zurück - das geheime Olchi-Experiment

"Die Olchis kommen zurück - das geheime Olchi-Experiment", ein verrückt freches Kindermusical für die ganze Familie, Altersempfehlung ab vier Jahren.

Die Olchis, nach den Büchern von Erhard Dietl, sind ungewöhnlich, witzig und einfach anders! Sie leben in der Nähe von Müllbergen und Abfallgruben und sie verströmen einen entsprechenden Geruch. Sie ernähren sich am liebsten von alten Blechbüchsen, gammeligen Autoreifen und ausrangierten Schnürsenkeln. Das macht einen Forscher neugierig, der mit Hilfe der Olchis ein Mittel gegen Bauchweh zu entwickeln und auf dem Erfinderkongress gewinnen will. Nur hat er nicht damit gerechnet, dass die Olchis so eigenwillig sind und die Medizin nicht ganz so gelingt, wie er sich das vorgestellt hat...

Am Sonntag, 15. Oktober 2017, um 15:00 Uhr, Einlass 14:00 Uhr. Das Stück geht bis etwa 16:30 Uhr, dazwischen gibt es eine Pause.

Wer die Olchis kennenlernen will: in der Medienwelt gibt es Bücher und CDs.