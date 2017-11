× Erweitern Die Orsons

Die Orsons werden 10 Jahre alt und gehen mit „Schwung in die Kiste" Gold! Das wollen wir mit unserer Lieblingsband in Form von zwei Abschlusskonzerten am 15.12. und 16.12. in Berlin und Stuttgart feiern.

Aber der Reihe nach: Vor 10 Jahren trafen sich durch Zufall vier junge, geniale, sehr gutaussehende und sehr hungrige MCs in einem Studio im Schwäbischen. Wie es so ist, wenn Genies aufeinandertreffen, gab es vier Tage später „Das Album". Es war ein Befreiungsschlag. Die Parodie einer gesamten Szene, die sich selbst zu ernst nahm. Deutschrap reagierte allergisch, die Hooligans of Love frenetisch. Es war eine aufregende Zeit voller Aufbruch- und Umbruchstimmung. Nach dem - vor allem für alle Beteiligten selbst - überraschend großen Erfolg des ersten Albums entstand „Die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons". Ein Album über die Freiheit. Die Freiheit als Künstler, als Musiker, als Mensch. Charterfolge, Radioplays auf Hot97, Props von Souljah Boy Tell'Em und Touren mit Fettes Brot und Herbert Grönemeyer später stand das erste Major-Album in Zusammenarbeit mit Universal an. Es folgte ein harter Kampf gegen und mit den anders mahlenden Major-Mühlen und schließlich mit „Das Chaos & Die Ordnung" ein Album, das schon im Titel beschreibt, wie sich das angefühlt hat und gleichzeitig mit „Rosa, Blau oder Grün", „Zambo Kristall Merkaba" oder „Vodka Apfel Z" veritable Hits aufweist.

2015 erschien mit „What's Goes" das bis dahin beste Album der Die Orsons und stieg direkt auf Platz 2 der deutschen Charts ein. Die erste reale Boyband hatte ein Album aufgenommen, das Die Orsons perfekt wiederspiegelt: schlau, musikalisch, cool, witzig, nachdenklich, liebevoll, zynisch, absurd, ehrlich – und vor allem: einzigartig. Mit der ersten Single „Schwung in die Kiste" haben die vier Jungs nun mit über 200.000 verkauften Einheiten auch Gold-Status erreicht und möchten daher ab jetzt in jedem Interview gesiezt werden.

Diese einzigartige Geschichte möchten wir Revue passieren lassen. Seid dabei, wenn Die Orsons sich zum allerletzten Konzert für dieses Jahr und damit auch zum letzten Konzert vor einer langen Pause zusammenfinden (vielleicht lösen sich Die Orsons auf, schließlich sind sie eine Boyband). Spoiler: es wird ehrenlos. Und: wer nicht kommt hat mit HipHop nichts zu tun.