Die Päpstin- Mythos oder Wahrheit? Der Roman „Die Päpstin “ von Donna W. Cross zumindest ist ein Welterfolg. Der gleichnamige Film von Sönke Wortmann erreichte ein Millionenpublikum. Nun ist es uns gelungen "Die Päpstin" als Theaterstück auf Burg Stettenfels zu holen.Johanna lebt im 9. Jahrhundert. Ein düsteres, mystisches Zeitalter. In Europa hat allein die Kirche das Sagen – Frauen gelten nur wenig mehr als Tiere. Doch die kleine Johanna fällt bereits als Kind durch geistige Wachheit auf. Heimlich lernt sie lesen und schreiben. Johanna verläßt ihr Elternhaus, studiert Latein, Griechisch und Heilkunst, verliebt sich in Graf Gerold, flieht vor den Normannen, verkleidet sich als Mann und geht schließlich als Bruder Johannes Anglicus ins Kloster Fulda. Dort überlebt sie (er!) die Pest und wird zum päpstlichen Leibarzt nach Rom berufen…dann passiert das Ungeheuerliche…Die Päpstin - Ein packendes Epos um eine große, mutige Frau in historischer Atmosphäre - dem Burggraben von Stettenfels.Regie: Ursula Simon