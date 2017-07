Die Pataxo und die Sammlung Prinz Max von Wied

Zwei Mitglieder der indigenen Gruppe der Pataxó werden in Begleitung eines brasilianischen Ethnologen das Linden-Museum besuchen. Ihr Anliegen ist es, die vermutlich ältesten noch existierenden Objekte ihrer Kultur zu sichten und zu erforschen. Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied sammelte zwischen 1815 und 1817 von Jägern Waffen, Taschen und vor allem Amulette, die sich heute in unserer Sammlung befinden.

Der Besuch findet im Rahmen eines Projektes des Museo do Indio in Rio de Janeiro statt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die materielle Kultur der Pataxó in gemeinschaftlicher Forschungsarbeit zu dokumentieren.