SWR-Reportage der Reihe „Mensch Leute”, 2016: Regine Stachelhaus gibt jugendlichen Flüchtlingen ein Zuhause. Die ehemalige Managerin hatte bereits den damals 16-jährigen Kibrom bei sich aufgenommen.

Vor einem Jahr beschließt sie, sich um ein weiteres Patenkind zu kümmern. Die Reportage begleitet Regine Stachelhaus und ihr neues Patenkind, den 13-jährigen Borhan, ein Jahr lang. „Es ist wichtig, dass jemand den Flüchtlingskindern hilft, Hausaufgaben zu machen, mit ihnen in der Freizeit etwas unternimmt und ihnen das Gefühl gibt, in Deutschland willkommen zu sein”, sagt Regine Stachelhaus. „Nur so können wir verhindern, dass sie sich enttäuscht abwenden oder kriminell werden”, sagt sie.

Im Anschluss an die Filmvorführung, gegen 20.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit dem Thema „Kinder auf der Flucht - Verloren in Deutschland”.

Der Eintritt ist frei, wir bitten um telefonische Reservierung.