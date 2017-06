Die Pfarr-Äpfel

Schwäbischer Schwank in 3 Akten von Willrecht Wöllhaf.

Inhaltsangabe:Der Pfarrer von Sulzdorf erhält vom Amtsbruder einer Nachbargemeinde Einkellerungsäpfel umsonst angeboten. Da ein Hagelschlag im Frühjahr in Sulzdorf fast die gesamte Apfelernte vernichtet, wird das Angebot angenommen. Weil aber das Auto der Pfarrers gerade zu einer großeren Reparatur in der Werkstatt ist, will der Mesner die Äpfel holen. Er hat zwar einen Führerschein, jedoch kein Fahrzeug.Doch er beschafft sich Moped und Anhänger, um für sich und den Pfarrer die "billigen" Äpfel im Nachbarschaft zu holen.Da der Mesner gerne ein wenig tief ins Glas schaut, wird die Fahrt eine Katastrophe und zeigt wieder einmal, dass manche Geschenke am Ende sehr teuer werden können.