Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

Mia und ihr bester Freund Benny besuchen die gleiche Klasse einer Hamburger Schule. Im Moment ist eine Klassenfahrt zum Gruber Hof in Südtirol geplant. Doch dann wird die Lehrerin krank und damit Kollege Schulze nicht alleine mit der Bande unterwegs sein muss, springt Bennys Mutter als Begleitperson ein. Während Benny davon alles andere als begeistert ist, freut sich Mia total auf ein Wiedersehen mit Luca, der am Zielort wohnt. Doch Luca scheint irgendetwas zu belasten: Es geschehen wohl seit einiger Zeit seltsame Dinge auf dem von ihm bewohnten Berghof. Mia und Benny beschließen, sich der Sache anzunehmen. Schließlich gehören sie der Bande „Pfefferkörner“ ab und haben bereits in Hamburg Erfahrung gesammelt und Geschick im Lösen von geheimnisvollen Fällen bewiesen. Schon bald stoßen die Freunde, zu denen sich bald auch der neue Mitschüler Johannes gesellt, auf unheimliche Geister und mysteriöse Zeichen…