Die Praesidentinnen

„Das Leben treibt gar manch abgrundtiefe Blüte in diesem Tale der Tränen.“ – In Werner Schwabs bitterbösem Drama „Die Präsidentinnen“ sinnieren drei vom Leben vergessene Frauen über die Untiefen ihrer Existenz und hängen ihren ungelebten Träumen nach. Dabei gerät die scheinbar harmonische Welt der drei zunehmend aus den Fugen. Ist man gerade noch amüsiert, so bleibt einem im nächsten Moment schon das Lachen im Halse stecken ...

Sebastian Gengnagel, Alexander Klein und Matthias Peppel verkörpern diese drei Frauen und führen als „Präsidentinnen“ vor Augen, welche Abgründe in der menschlichen Existenz schlummern.