Die Prinzen mit Sinfonieorchester

Nach drei umjubelten und ausverkauften Konzerten der PRINZEN mit dem Orchester der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig anlässlich des 1.000-jährigen Leipziger Stadtjubiläums geht die Erfolgsproduktion jetzt auf Tour.

Von der Elbphilharmonie in Hamburg u¨ber die Alte Oper in Frankfurt/Main bis zur Liederhalle in Stuttgart. Konzerte mit Hits wie "Alles nur geklaut", "Ich wär so gerne Millionär" oder "Küssen verboten" aus zweieinhalb Jahrzehnten. Begleitet vom Orchester, mit extra fu¨r diesen besonderen Anlass geschriebenen Arrangements.Zusatz-Info:Über sechs Millionen verkaufte Alben, weit u¨ber drei Million Konzertbesucher, zwei Echos, sechs mal Platin, 16 mal Gold, unzählige Chartplatzierungen und 5 Top-Ten-Alben. Die PRINZEN sind eine der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Bands. Ihre Hits sind längst zu Klassikern geworden mit denen sich eine ganze Generation identifiziert. Sogar in den USA lernen Kinder nach ihren Texten Deutsch. Das Debu¨talbum "Das Leben ist grausam" zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Erstlingen aller Zeiten.